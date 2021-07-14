Экономический прогресс США признали недостаточным

Прогресс в восстановлении рынка труда пока недостаточен для того, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) США считала возможным сократить объемы помощи экономике, признал глава регулятора Джером Пауэлл. Об этом сообщает Reuters.

В этом отношении США «еще предстоит проделать длинный путь», указал он. В стране по-прежнему на 7,5 миллиона рабочих мест меньше, чем до начала пандемии, причем с самыми большими трудностями сталкиваются сотрудники с низким уровнем доходов и представители этнических и иных меньшинств, подчеркнул Пауэлл.

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Нынешняя инфляция должна снизиться в ближайшие месяцы, уточнил руководитель ФРС. В целом замечания Пауэлла соответствуют уже известной позиции регулятора, где указывали, что быстрое восстановление экономики должно обеспечить возвращение граждан к работе, а инфляция останется на уровне целевого показателя, и потому нет никаких оснований ужесточать денежную политику.

При этом в июне потребительские цены в США в июне выросли на 0,9 процента, побив рекорд за последние 13 лет. За последние 12 месяцев инфляция в США составила 5,4 процента.

В России инфляция в июне ускорилась на годовом уровне до 6,5 процента, свидетельствуют данные Росстата. В Центральном банке предполагают, что пиковые значения инфляции еще впереди, и готовятся повышать ключевую ставку.