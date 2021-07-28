В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в десяти регионах

Заболеваемость COVID-19 снижается в 10 регионах России, в 14 ситуация стабилизируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Мы видим, что у нас количество заболевающих падает. Вот, например, 29-ая неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-ой — уже минус 4,5 процента в стране», — уточнила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что коронавирус стал активно мутировать в последние полгода, а также стал более изменчив.

В России за последние сутки выявили 22 420 новых случаев COVID-19 — минимум с 30 июня. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 195 232. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2445, минимум с 26 мая), Санкт-Петербурге (1918, минимум с 7 июля) и Московской области (1449, минимум с 18 июня).