Попова заявила об активной мутации СOVID-19 в последние полгода

COVID-19 стал активно мутировать в последние полгода, а также стал более изменчив. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой передает ТАСС.

«Для того, чтобы его полностью изучить (вирус — прим. «Ленты.ру»), времени, конечно, прошло не так много, тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует. Он стал гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад», — уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее Анна Попова сообщила, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 в России снижаются. Она уточнила, что заболеваемость коронавирусом в 57 регионах страны растет, в десяти — снижается. По ее словам, в пяти регионах охват ПЦР-тестирования на COVID-19 остается ниже 200 тестов на 100 тысяч жителей.

В России за минувшие сутки выявили 22 420 новых случаев COVID-19 — минимум с 30 июня. Общее число заражений с начала пандемии коронавируса составило 6 195 232. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2445, минимум с 26 мая), Санкт-Петербурге (1918, минимум с 7 июля) и Московской области (1449, минимум с 18 июня).