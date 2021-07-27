Психотерапевт назвал способ побороть страх перед вакцинацией

Побороть страх перед вакцинацией поможет разбор его причин, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов в беседе с РИА Новости.

По его словам, вакцинация — самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний, в том числе от COVID-19. Специалист призвал найти аргументы, которые помогут преодолеть страх перед прививкой. «Но, возможно, это не сработает, потому что страх — чувство иррациональное. И защищаться человек тоже будет нерациональными психологическими механизмами», — отметил Чернов.

Эксперт подчеркнул, что некоторым людям бессмысленно рассказывать о страшных последствиях болезни, так как здравомыслящий человек понимает это сам. Чернов считает, что преодолеть свой страх человек должен сам, а близкие люди могут оказать ему поддержку в той мере, в которой она ему необходима. «Важно не стремиться избавиться от страха, а научиться принимать свой страх как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия, несмотря на него», — добавил он.

Ранее главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что вакцинация от коронавируса в России де-юре не обязательна и остается личным решением каждого человека. При этом Мясников призвал противников вакцинации не склонять других людей к своей позиции. Он сравнил их действия с пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации со стороны геев и других представителей ЛГБТ-сообщества. «Это как гомосексуальные отношения: твое личное дело, но вот гей-пропаганда у нас запрещена, уж извините за такую ассоциацию!» — подчеркнул доктор.