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Гинеколог объяснил пользу вакцинации от COVID-19 для беременных

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Фото: Pixabay

Акушер-гинеколог Владислав Корсак объяснил пользу вакцинации от COVID-19 для беременных. Специалист рассказал в интервью «Известиям», что прививка сказывается положительно как на матери, так и на ребенке.

Корсак подчеркнул, что вакцина не вызывает бесплодия. Коронавирус не несет смертельной опасности для ребенка, но может быть опасен для будущей матери. По его мнению, самое главное для женщины — защитить свой иммунитет и репродуктивную систему, чтобы ребенок родился здоровым.

«Вакцинация, кроме пользы, ничего не может принести. При этом есть рекомендация: если женщина планирует беременность, нужно обязательно пройти вакцинацию не меньше чем за две недели, а лучше за месяц до этого. Это не исключит того, что заболевание случится, но иммунитет обеспечит более легкое его течение», — сказал гинеколог.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала беременным и кормящим матерям привиться от коронавируса. Там отметили, что беременность относится к состояниям здоровья, при которых повешен риск тяжелого течения коронавируса. Заболевание во время беременности может быть связано с повышенным риском преждевременных родов.

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