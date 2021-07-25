Хирург предупредил о смертельно опасной болезни беременных женщин

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев предупредил о смертельно опасной болезни у беременных женщин. По его словам, отеки ног и варикоз могут привести к тромбозу и летальному исходу, передает URA.RU.

По словам специалиста, первые проявления варикозной болезни проявляются именно во время беременности, сначала в виде сосудистых звездочек или сеточек, затем начинаются отеки, сначала незначительные, а потом явные. «Это опасно. Возникает варикозная болезнь, возникает хроническая венная недостаточность, тромбоз. Это уже крайне опасно. В любой момент может обломиться кончик тромба и тогда уже смерть», — подчеркнул врач.

Он порекомендовал с конца первого триместра беременности носить компрессионный трикотаж и тренировать мышцы ног. В качестве примера Хорошев привел упражнение по Филатову, когда нужно поворачивать носки на себя и от себя. Такая зарядка рекомендована всем женщинам, а не только будущим матерям.

Хирург также порекомендовал носить ортопедические стельки, поскольку во время второго триместра свод стопы становится плоским из-за увеличения размеров плода и уменьшения количества эстрогена в организме. На поздних срока беременности следует носить бандаж.

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