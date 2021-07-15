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Раскрыта доля меняющих работу после декрета россиянок

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета

Россиянки в среднем находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет, более четверти после декрета меняет работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что средняя продолжительность нахождения в отпуске по уходу за ребенком для женщин, вышедших из отпуска в 2020 году, составила 29,2 месяца.

По данным Росстата, 72 процента россиянок вернулись на прежнее место работы, оставшиеся 28 процентов нашли новую работу. Уточняется, что чаще всего женщины принимают решение по смене места работы по личной инициативе, поскольку им необходим другой график работы.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал социальные выплаты беременным и одиноким родителям с 1 июля. «В первый год по первым двум категориям: по беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности и на вторую категорию (одинокие родители детей в возрасте от 8 до 17 лет) предусмотрено 46 миллиардов рублей. Они зарезервированы, 46 с небольшим. В следующем году там будет чуть-чуть больше. Здесь мы не видим никаких проблем. Вчера говорил с министром финансов, деньги зарезервированы», — отметил российский лидер.

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