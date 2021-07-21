Иммунолог развеяла семь мифов о витаминах

Врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина развеяла семь мифов о витаминах. Об этом сообщает «АиФ».

Эксперт отметила, что главным источником витаминов для человеческого организма является сбалансированное питание, поэтому нужно с осторожностью подходить к их приему и не делать этого просто так, без выраженных дефицитов.

По словам Паршиной, витамины содержатся не только в свежих овощах и фруктах. В заморозке и в готовом виде тоже сохраняются от 5 до 50 процентов витаминов. Главное — не подвергать продукт повторной заморозке.

Иммунолог предостерегла также от необдуманного профилактического приема витамина D, поскольку его избыток в организме приводит к повышению уровня кальция и тяжелой интоксикации.

Врач развеяла миф о том, что женщины, вынашивающие ребенка, нуждаются в повышенном приеме витаминов. По ее словам, беременные принимают их точно так же, как все остальные. Она опровергла и утверждение о том, что витаминами можно компенсировать тот ущерб, который наносят вредные привычки.

Регулярный прием синтетических витаминов, отмечает аллерголог, не становится причиной зависимости. Чаще всего эта зависимость носит психологический характер.

Паршина объяснила предположение, что витаминами можно «запастись впрок». «Есть группы витаминов, которые самостоятельно синтезируются в организме, и нам требуется лишь поддерживать продуктами необходимый баланс. Есть группы витаминов, которые мы получаем только с продуктами», — заключила она.

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