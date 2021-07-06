Названы способы быстро похудеть без диет и спорта

Диетолог Татьяна Разумовская назвала способы быстро избавиться от лишних килограммов без диет и спорта в беседе с РИА Новости.

По ее словам, чтобы похудеть, нужно высыпаться. «Недосып, если он происходит систематически, снижает уровень гормона лептина, подавляющего аппетит. Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод», — пояснила она. Специалист добавила, что избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в области живота.

Диетолог посоветовала включить в ежедневный рацион 20-40 граммов клетчатки. Она отметила, что пищевые волокна нормализуют уровень холестерина и сахара, также она положительно влияют на кишечник и избавляют от ощущения голода.

Также Разумовская порекомендовала включить в рацион белок — от 1,2 до 1,5 граммов на килограмм веса. «Переваривание белка – долгий процесс: вы будете дольше чувствовать себя сытым. На усвоение белка организм расходует больше калорий, чем на белки или углеводы», — сказала она.

Ранее старший научный сотрудник клиники ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина объяснила, почему люди, придерживающиеся диеты, начинают испытывать злость и раздражительность. Эксперт заявила, что плохое настроение и тревожность во время диеты возникают из-за триптофана. Это аминокислота обеспечивает синтез серотонина, который более известен как «гормон хорошего настроения» или «гормон счастья». Кроме того, плохое настроение вызывает некорректное соотношение важных веществ в рационе.