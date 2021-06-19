Диетолог объяснила плохое настроение во время диеты

Старший научный сотрудник клиники ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина объяснила, почему люди, придерживающиеся диеты, начинают испытывать злость и раздражительность. Эксперт рассказала, дефицит каких продуктов снижает эмоциональный фон, сообщает радио Sputnik.

Чехонина заявила, что плохое настроение, тревожность и раздражительность во время диеты возникают из-за триптофана. Это аминокислота обеспечивает синтез серотонина, который более известен как «гормон хорошего настроения» или «гормон счастья». Кроме того, плохое настроение вызывает некорректное соотношение важных веществ в рационе.

«При несбалансированном питании в 90 процентах случаев одним из последствий будет снижение эмоционального фона», — подчеркнула диетолог.

Чтобы не допустить проблем с настроением, специалист порекомендовала добавить в ежедневный рацион источника триптофана. Наибольшее количество этого вещества находится в красной и черной икре. «Но этот продукт в силу разных причин не может быть ежедневно в нашем питании», — отметила эксперт. Она посоветовала выбирать более доступные продукты: твердые сыры, орехи, тофу и другие соевые продукты. Также стоит употреблять мясо кролика, курицы и индейки, заключила Чехонина.

Ранее диетолог назвала способ есть вкусное и худеть. Врач отметила, что многие диеты быстро надоедают, потому что часто бывают очень однообразными. Специалист посоветовала разнообразить их специями и приправами.