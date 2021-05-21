Диетолог назвала способ остановить выпадение волос

Нутрициолог Кинита Кадакия Патель (Kinita Kadakia Patel) рассказала о главных причинах потери волос и о способах остановить этот процесс. Ее советы приводит Indian Express.

Патель заявила, что главными причинами выпадения волос обычно бывают: низкопротеиновая и низкокалорийная диета, нездоровое питание, слишком быстрый сброс веса и нехватка в организме цинка, железа и витамина B12.

Диетолог посоветовала в первую очередь скорректировать потребление белков, так как волосы в основном состоят из кератина, для синтеза которого нужны биотин и аминокислоты. Также Патель порекомендовала пройти тест на дефицит в организме фолиевой кислоты, цинка и витаминов, а также добавить недостающие элементы в рацион.

Если после этого выпадение волос не остановится, Патель порекомендовала обратиться к специалистам.

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