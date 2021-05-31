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Диетологи назвали способы похудеть и не потолстеть после этого

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Фото: Louis Hansel / Unsplash

Американские диетологи назвали способы похудеть и не набрать лишний вес сразу после диеты. Их советы приводит сайт Eat this, not that!.

Врач-диетолог из Нью-Йорка Саманта Кэссети (Samantha Cassetty) отметила, что для похудения и, главное, закрепления результата недостаточно просто следовать принципу «ешь меньше, а двигайся больше». По ее словам, необходимо изменить образ жизни в целом и отказаться от ряда вредных привычек, чтобы вновь не потолстеть.

Кэссети считает, что очень важно приучить себя не пропускать завтрак и обязательно съедать с утра пищу, богатую белком, например, греческий йогурт и яйцо. Вечером, по ее мнению, стоит воздержаться от переедания, так как это может спровоцировать проблемы со сном, которые могут привести к чувству голода на следующий день. Кэссети призывает полностью отказаться от сладкой газировки, так как подобные напитки очень калорийны, но не ведут к насыщению.

Ее коллега Сара Кригер (Sarah Krieger) дала худеющим совет ориентироваться на внешние изменения в теле и размеры одежды, а не цифру на весах. Также она рекомендовала позволять себе съесть немного шоколада или других сладостей, если хочется, чтобы избежать срыва. Однако перед тем, как съесть сладкое, стоит употребить богатую белком пищу и овощи. Кригер добавила, что если человек замечает у себя нездоровые пищевые привычки, лучше обратиться к психологу.

Диетолог Эми Горин (Amy Gorin) отметила, что полезно съедать что-то раз в три-пять часов, чтобы не страдать от голода. Перед приемом пищи, по мнению врача, полезно выпить одну-две чашки воды. Горин также призвала обратить внимание на бобовые и десерты, приготовленные исключительно на основе растительных продуктов. Главное, считает врач, питаться сбалансированно и терпеливо ждать результата, а не сидеть на экстремальных краткосрочных диетах.

Ранее американские диетологи назвали еду, которая помогает сбросить вес. Они рекомендовали есть бобовые, авокадо, яйца, клубнику, грецкие орехи, арахис, фисташки, йогурт и другие продукты.

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