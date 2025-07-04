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14:25, 4 июля 2025Моя страна

Редкие облака заметили в России

Редкие аркадные облака заметили в Сочи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жители Сочи наблюдали редкое природное явление. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Сочи №1».

«Удивительное природное явление заметили сегодня в Сочи — аркадные облака, очаровавшие жителей и гостей города», — говорится в описании к снимкам.

Специалисты отмечают, что появление таких облаков часто предупреждает о приближении непогоды.

Ранее сообщалось, что солнечное гало и радужные облака в небе наблюдали жители Сочи. Солнечное гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Многоцветие получается из-за преломления света в кристаллах льда или каплях воды в атмосфере.

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