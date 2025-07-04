Редкие облака заметили в России

Редкие аркадные облака заметили в Сочи

Жители Сочи наблюдали редкое природное явление. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Сочи №1».

«Удивительное природное явление заметили сегодня в Сочи — аркадные облака, очаровавшие жителей и гостей города», — говорится в описании к снимкам.

Специалисты отмечают, что появление таких облаков часто предупреждает о приближении непогоды.

Ранее сообщалось, что солнечное гало и радужные облака в небе наблюдали жители Сочи. Солнечное гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Многоцветие получается из-за преломления света в кристаллах льда или каплях воды в атмосфере.