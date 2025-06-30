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09:18, 30 июня 2025Моя страна

Редкое оптическое явление сняли на видео в небе над российским городом

Солнечное гало и радужные облака в небе над Сочи сняли на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Солнечное гало и радужные облака в небе наблюдали жители Сочи днем накануне. Очевидцы сняли редкое оптическое явление на видео, которое публикует Telegram-канал Kub Mash.

Солнечное гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Авторы канала уточняют, что многоцветие получается из-за преломления света в кристаллах льда или каплях воды в атмосфере.

Как отметил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов в беседе с KP.RU, подобное явление возникает летом лишь раз в несколько лет.

Ранее жители Батайска стали свидетелями редкого атмосферного явления — в небе над городом появилось уникальное радужное облако.

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