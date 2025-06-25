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20:43, 25 июня 2025Моя страна

Россияне стали свидетелями редкого явления в небе

Жители Батайска заметили в небе редкое радужное облако
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Colin Ward / Shutterstock / Fotodom

Жители Батайска стали свидетелями редкого атмосферного явления — в небе над городом появилось уникальное радужное облако. Фотографии оптического эффекта очевидцы прислали в редакцию издания «Батайское время».

Явление, известное как иризация, возникает, когда тонкие облака, расположенные рядом с солнцем, окрашиваются в спектральные цвета. Обычно радужные оттенки приглушенные, но при определенных погодных условиях они могут стать по-настоящему яркими.

Для формирования иризации необходимо сразу несколько факторов: солнце должно находиться высоко в небе — не ниже 58 градусов над горизонтом, в атмосфере должны присутствовать перистые облака с ледяными кристаллами, а солнечные лучи — проникать в них под специфическим углом.

Наблюдать за радужными облаками рекомендуется только в солнцезащитных очках, поскольку они появляются рядом с солнцем и прямая засветка может навредить глазам.

Ранее сообщалось, что «клубничная луна» взошла над одним российским городом. Тем временем у берегов Калининградской области очевидцы заметили «летучих голландцев».

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