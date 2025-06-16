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18:11, 16 июня 2025Моя страна

У берегов российского региона заметили «летучих голландцев»

В Балтийском море заметили летающие над водой корабли
Мария Винар

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Очевидцы заметили у берегов Калиниградской области «летучих голландцев». Соответствующие снимки публикует Telegram-канал Amur Mash.

Жители российского региона запечатлели на камеру водную гладь Балтийского моря с кораблями. При этом благодаря оптической иллюзии кажется, будто они летают над водой. Такое явление называется фата-морганой.

«Для тех, у кого туго с физикой (нас, например), это — чистая магия. Более умные ребята знают, что так слои холодного и теплого воздуха преломляют свет», — объяснили авторы поста.

Ранее сообщалось, что жители Казахстана и Омской области заметили в небе загадочные сияющие объекты. Руководитель Омского планетария Владимир Крупко уточнил, что это были фрагменты космического мусора, которые сгорели в плотных слоях атмосферы.

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