Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:05, 6 июня 2025Моя страна

В небе над Омском заметили таинственные яркие огни

Жители Омска заметили над городом поток загадочных сияющих огней
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В ночь с 6 на 7 июня жители Казахстана и Омской области заметили в небе загадочные сияющие объекты. Видео публикуетTelegram-канал Om1.

Поток таинственных огней был особенно хорошо виден в Павлоградском районе города, где видели шесть четких оранжевых огней, оставлявших за собой искрящийся след. По предварительным данным, явление могло быть связано либо с метеоритным потоком, либо с разрушением в атмосфере фрагментов космических аппаратов.

Владимир Крупко, руководитель Омского планетария, в комментарии местным СМИ подтвердил, что, скорее всего, это были фрагменты космического мусора, сгоравшие в плотных слоях атмосферы.

Астрономы-любители из сообщества «Астрофорум. Омск» выдвинули более конкретную версию. По их данным, наблюдаемое явление могло быть связано с падением элементов китайской ракеты-носителя Long March 6A, которая 30 мая 2024 года успешно вывела на орбиту группу из 18 спутников связи серии Qianfan — китайского аналога системы Starlink.

Раннее сообщалось, что рроссийские космонавты вместе с коллегами приготовили пиццу в невесомости. Для удобства продукты прикрепили к столу скотчем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Володин направил обращение в бундестаг после высказываний Мерца

    Россиянка провалилась в колодец и получила травмы

    Сборная России по футболу упустила победу над Нигерией

    В штаб-квартире ФБР обнаружили потайную комнату

    Боец ЧВК «Вагнер» предрек судьбу Мали после выхода из страны

    США и Китай проведут встречу по урегулированию торговых споров

    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития РФ

    Депутат Рады предупредил Зеленского о возможных последствиях конфликта Трампа и Маска

    Дрон атаковал машину в Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости