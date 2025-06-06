В небе над Омском заметили таинственные яркие огни

Жители Омска заметили над городом поток загадочных сияющих огней

В ночь с 6 на 7 июня жители Казахстана и Омской области заметили в небе загадочные сияющие объекты. Видео публикуетTelegram-канал Om1.

Поток таинственных огней был особенно хорошо виден в Павлоградском районе города, где видели шесть четких оранжевых огней, оставлявших за собой искрящийся след. По предварительным данным, явление могло быть связано либо с метеоритным потоком, либо с разрушением в атмосфере фрагментов космических аппаратов.

Владимир Крупко, руководитель Омского планетария, в комментарии местным СМИ подтвердил, что, скорее всего, это были фрагменты космического мусора, сгоравшие в плотных слоях атмосферы.

Астрономы-любители из сообщества «Астрофорум. Омск» выдвинули более конкретную версию. По их данным, наблюдаемое явление могло быть связано с падением элементов китайской ракеты-носителя Long March 6A, которая 30 мая 2024 года успешно вывела на орбиту группу из 18 спутников связи серии Qianfan — китайского аналога системы Starlink.

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