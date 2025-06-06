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20:44, 6 июня 2025Моя страна

Российские космонавты приготовили пиццу в космосе

Космонавты Песков и Зубрицкий приготовили пиццу на МКС
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Российские космонавты вместе с коллегами приготовили пиццу в невесомости. Видео кулинарного эксперимента выложил в Telegram-канале космонавт Алексей Зубрицкий.

В приготовлении также принял участие космонавт из Тывы Кирилл Песков и другие резиденты МКС из разных стран. На кадрах ролика видно, как космонавты намазывает тесто томатным соусом и кладет сверху кусочки колбасы. Для удобства продукты прилепили к столу скотчем.

«Нет доставки пиццы в космос? Не проблема! Мы приготовим ее сами. У нас по-настоящему космическая пицца», — прокомментировал ролик Зубрицкий.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер поделился уникальным снимком Великого Новгорода, сделанном с Международной космической станции (МКС). Он также отметил, что это один из древнейших городов России.

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