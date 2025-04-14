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16:00, 14 апреля 2025Моя страна

Космонавт показал один из древнейших городов России из космоса

Российский космонавт Вагнер показал Великий Новгород с высоты 418 километров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Иван Вагнер

Иван Вагнер. Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Российский космонавт Иван Вагнер поделился уникальным снимком Великого Новгорода, сделанном с Международной космической станции (МКС). Фотографию он выложил в своем Telegram-канале.

В посте Вагнер отметил, что это один из древнейших городов России. В 2025 году Великому Новгороду исполнится 1166 лет. Космонавт напомнил, что именно здесь началась история российской государственности и правление династии Рюриковичей.

Он сообщил, что город не подвергался разрушению во время монгольского нашествия и сохранил культурные и архитектурные памятники. Через Новгород проходили крупные торговые пути, в том числе знаменитый маршрут из варяг в греки.

На фотографии, сделанной с высоты 418 километров, можно рассмотреть Новгородский кремль на левом берегу Волхова. За его стенами виден собор Святой Софии — один из древнейших православных храмов на Руси. Вагнер рассказал, что жители города на протяжении многих веков верили, что этот собор защищал Великий Новгород от бедствий.

Подписчики в комментариях поделились своими впечатлениями от посещения города. Многие отметили особую атмосферу и самобытность Новгорода, хвалили местную архитектуру и музеи.

Ранее сообщалось, что в исторических регионах прошли мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Так, школьники Луганской народной республики посетили выставку «Россия — миру», где представлены материалы о 40 российских и советских ученых и космонавтах, таких как Сергей Королев, Юрий Гагарин, Алексей Леонов и Валентина Терешкова.

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