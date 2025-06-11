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20:50, 11 июня 2025Моя страна

«Клубничная луна» взошла над одним российским городом

Над Уфой взошла редкая Луна ярко-красного цвета
Екатерина Ештокина

Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

«Клубничная луна» взошла над одним российским городом. Соответствующий материал публикует информационное агентство «Башинформ».

Редкое астрономическое явление запечатлел уфимец Станислав Шахов. «Схватил фотоаппарат и побежал в подъезд — там окна как раз выходят на Зеленую рощу и Новостройку. Опоздал буквально на пару минут, когда она только-только поднялась, она самая большая в этот момент. Но тоже красивая», — рассказал он.

Известно, что Луну ярко-красного цвета смогли увидеть в ночь на 11 июня.

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Отмечается, что текущим летом естественный спутник Земли выйдет на горизонт в самом низком положении за последние 18 лет. Вследствие этого жители страны смогут увидеть огромное небесное тело. Такое явление не повторится до 2043 года.

В апреле жители Башкирии запечатлели северное сияние. Редкий оптический эффект, за счет которого небо над Уфой залилось лиловым и зеленым цветом, возник из-за магнитных бурь.

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