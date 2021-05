Диетологи назвали помогающие сбросить вес продукты питания

Американские диетологи назвали продукты питания, которые помогают сбросить вес. Рекомендации опубликовало издание Eat This, Not That!

Диетолог Лорен Хьюберт (Lauren Hubert) считает, что при похудении могут быть полезны бобовые культуры — бобы, чечевица, нут и другие. Она утверждает, что их потребление ведет к умеренному сокращению веса даже при отсутствии ограничений на калорийность пищи.

Диетолог Роксана Эсани (Roxana Ehsani) считает, что при похудении следует включить в рацион авокадо. «Здоровые жиры, подобные тем, что содержатся в авокадо, способствуют появлению чувства сытости, — объясняет она. — Это значит, что ваш аппетит будет подавлен, и вы будете сыты дольше».

Нью-йоркский диетолог Кери Ганс (Keri Gans) рекомендует худеющим есть клубнику. По ее словам, в этой ягоде содержатся флавоноиды, которые, как показывают исследования, помогают поддерживать здоровый вес.

Другие диетологи, опрошенные изданием, также советовали сывороточный протеин, чай, яйца, пасту, грецкие орехи, арахис, фисташки и йогурт.

Ранее американский диетолог Рейчел Пол поделилась простым способом, позволяющим сделать рацион более сбалансированным. По словам эксперта, чтобы понизить количество углеводов и калорий, достаточно заполнить половину тарелки овощами. Остаток порции следует поделить между продуктами с белками и крахмалистыми углеводами.