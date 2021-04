Диетолог предупредила об опасности овсяной каши

Американский диетолог Роксана Эсани (Roxana Ehsani) рассказала об опасности овсяной каши. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, овсянка может быть вредна для страдающих от некоторых желудочно-кишечных заболеваний, например, от синдрома раздраженного кишечника. Она содержит большое количество растительных волокон, которые могут привести к метеоризму. Таким людям лучше готовить кашу из белого риса, манной или кукурузной муки.

Диетолог предупредила, что и для тех, кто совершенно здоров, овсянка не всегда полезна. По ее словам, все зависит от способа приготовления. Каша с цельным молоком будет содержать насыщенные жиры, а добавление подсластителей, например, коричневого сахара или меда, повышает калорийность и содержание углеводов. И того, и другого лучше избегать. Еще хуже ситуация с овсяными кашами быстрого приготовления, в которых, как правило, содержится сахар и всевозможные добавки.

Эсани рекомендует готовить овсяную кашу с обезжиренным или растительным молоком, использовать простую овсяную крупу и выбирать полезные добавки — свежие фрукты, орехи, ореховое масло и специи, такие как корица или кардамон.

Ранее сообщалось, что врачи-диетологи составили список полезных каш, которые подойдут для утренней трапезы. Самой полезно сочли гречневую кашу, на второе место попал рис, а третье место досталось овсянке.