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18:08, 28 апреля 2024Путешествия

Блогер описал обед в российском городе за 28 тысяч фразой «блюда на один зубок»

Фото: Boycotte photos / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Игорь Руднев поел в ресторане Нижнего Новгорода и потратил на трапезу 28 тысяч рублей. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Путешествия по планете» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в подаче было более десяти блюд. «Разумеется, 11 полноценных порций чего бы то ни было съесть будет весьма проблематично, поэтому все блюда буквально на один зубок — как и принято в ресторанах с мишленовскими звездами», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

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По его словам, над каждым блюдом шеф работал несколько часов, уделяя пристальное внимание мелочам. «Даже простой пончик со сметаной здесь дополняет пищевое золото и черная икра. Вроде бы все ингредиенты понятные (за исключением, может быть, пищевого золота), но их сочетание отправляет вкусовые сосочки даже не на орбиту, а в открытый космос», — признался гость заведения.

Руднев также рассказал, что он попробовал «философский камень», внутри которого было сырое мясо, фермерскую утку со спаржей, черной икрой и соусом из ферментированных яблок и равиоли с гребешком.

Размышляя о том, стоит ли платить за обед из 11 блюд такую сумму, путешественник отметил, что если это последние деньги, то нет. «А если есть немного лишних средств, чтобы доставить себе гастрономическое удовольствие, которое точно запомнится надолго, то однозначно стоит», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер поел в немецком кафе и сравнил местные цены с московскими. Сосиска с соусом из томатного кетчупа и карри обошлась ему примерно 1,5-2 тысячи рублей.

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      Алина Черненко
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