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07:31, 8 декабря 2023Путешествия

Россиянин поел в кафе Германии и сравнил местные цены с московскими

Фото: Jonathan Taylor / Unsplash

Российский тревел-блогер Игорь Руднев побывал в Германии, поел там в кафе и сравнил местные цены с московскими. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Путешествия по планете» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что он зашел в типичное немецкое заведение, которое предлагало своим гостям несколько видов сосисок с разными соусами, шницели и пару супов. Россиянин признался, что он взял блюдо «карривюрст» — сосиску с соусом из томатного кетчупа и карри.

«Жирно, вкусно, не слишком изысканно, но такова вся немецкая кухня: простая, понятная и не слишком полезная, если говорить о правильном питании», — поделился Руднев.

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По его словам, такое блюдо стоило около 15-20 евро (примерно 1,5-2 тысячи рублей). «Напитки, как правило, по три-пять евро (300-500 рублей), что тоже в целом соответствует средним московским ценам сейчас. Так и выходит, что покушать на двоих в Германии сейчас будет стоить порядка 30 евро, или три тысячи рублей», — подытожил путешественник.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Узбекистане и описал поход в местную столовую фразой «поел за копейки». По словам автора публикации, если турист хочет попробовать в среднеазиатской стране вкусную и недорогую еду, то в первую очередь ему надо искать ее на базаре.

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      Марина Черняк
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