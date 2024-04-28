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19:10, 28 апреля 2024Экономика

Назван способ отмыть окна без разводов

«БелНовости»: отмыть окна без разводов поможет сода

Фото: Hannah Tims / Unsplash

Хорошо отмыть окна и при этом не оставить разводов поможет особое чистящее средства из соды. Способ убрать загрязнения с окон назвали эксперты издания «БелНовости».

Средство можно приготовить самостоятельно из подручных ингредиентов. Помимо соды для этого потребуется два литра воды. В ней нужно растворить четверть стакана соды и тщательно перемешать. Подчеркивается, что все кристаллы должны раствориться. В получившуюся жидкость необходимо добавить половину стакана уксуса.

Второй способ избежать разводов — обычное жидкое мыло. Оно быстро и надежно очистит окна и при этом не оставит следов. Рекомендуется добавить одну-две ложки мыла в воду для мытья окон.

Ранее домохозяек призвали разложить лавровый лист по углам дома, чтобы избавиться от тараканов.

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      Александра Качан
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