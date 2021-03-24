Врач перечислил необходимые для завтрака сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский перечислил сладкие продукты, которые необходимо употреблять на завтрак. Рекомендации прозвучали в интервью радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что важно различать естественные и добавленные сахара. По его словам, сахар во фруктах, ягодах и овощах влияет на организм иначе, нежели подсластитель, добавленный искусственным путем.

Если в конце приема пищи или в процессе приема пищи вы будете есть сахар естественный, а это в первую очередь фрукты, ягоды, то это можно, нужно, и это безвредно для организма при условии адекватных доз, но если это сахар добавленный, это вредно. Пару конфет съесть можно при условии, что вы сможете вовремя остановиться Андрей Бобровский Врач-диетолог

Специалист не рекомендует завтракать только сахаросодержащими продуктами, так как они не дают насыщения. «Несмотря на наличие клетчатки, организм для полноценной сытости требует еще и жира, и белка», — объяснил он.

Бобровский описал идеальный завтрак. По его словам, половину тарелки должны занимать овощи и фрукты, четверть — зерновые, в частности, каша, любой гарнир, хлеб, а остальную часть следует отводить мясным или белковым блюдам.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые не стоит регулярно есть на завтрак. Среди них — свежевыжатые соки, хлопья, каши быстрого приготовления и тосты с джемом.