Диетологи поделились любимыми рецептами простых и полезных завтраков

Американские диетологи поделились простыми рецептами полезных завтраков, которые они готовят для себя. Об этом пишет издание Buzzfeed.

Диетолог Энн Мони (Anne Mauney) любит начинать день с безглютеновых блинов с высоким содержанием белка. «Их очень легко сообразить, — объясняет она. — Просто разомните в миске банан, смешайте с парой яиц и ложкой измельченных льняных семян». Также можно добавить ваниль и корицу. Получившуюся смесь можно вылить на сковороду, 10 минут жарить на малом огне, перевернуть и пожарить еще минуту. При этом Мони, как она отметила, чаще обходится микроволновкой. Блин, по ее словам, получится не такой красивый, но на вкус ничуть не хуже.

Диетолог Делила Бисасе (Delilah Bisase) предпочитает ягодные смузи. Она кладет в блендер банан, полстакана растительного молока, полстакана замороженного ягодного ассорти, чайную ложку арахисового масла и столовую ложку какао. Есть, по ее мнению, лучше с бутербродом из жареного цельнозернового хлеба и орехового масла. «Этот завтрак отвечает всем требованиям, — говорит Бисасе. — Цельнозерновые углеводы для энергии, полезные для сердца жиры и еще растительные волокна и белки. Плюс он полон антиоксидантов из ягод и какао».

Диетолог Риан Гейгер (Rhyan Geiger) рекомендует самодельные мюсли из овсянки быстрого приготовления. Однако их необходимо готовить заранее: смешать полстакана овсяной каши быстрого приготовления со стаканом растительного молока и оставить в холодильнике до утра. При желании можно добавить дополнительные ингредиенты. Например, банан, корицу, ягоды, протеиновый порошок. «Это сложные углеводы, богатые растительными волокнами, а также различными витаминами и минералами», — объясняет она.

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