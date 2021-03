Врачи развеяли самые распространенные заблуждения о завтраках

Американские врачи развеяли самые распространенные мифы и заблуждения о завтраках. Их слова приводит Eat This, Not That!

Прежде всего, они призвали не пропускать первый прием пищи. «Завтрак запускает обмен веществ в нашем организме», — утверждает Мадхан Кумар (Madhan Kumar), доктор медицинских наук и хирург-гастроэнтеролог. Он объяснил, что отсутствие завтрака приводит к замедлению метаболизма и перееданию в течение дня и, как следствие, увеличению веса.

Доктор медицинских наук Уильям В. Ли (William W. Li) отметил, что если бы ему пришлось просить пациентов отказаться лишь от одной вредной привычки, он призвал бы их перестать объедаться на завтрак мясными полуфабрикатами: жареными сосисками, колбасой и беконом. Вместо этого врач советует выбирать фрукты, йогурт и яйца фермерских кур.

Психиатр-нутрициолог Ума Найду (Uma Naidoo) подчеркнула, что, если человек не завтракал, он с большей вероятностью выберет на обед фастфуд или бутерброд, а не что-то более полезное. Также она добавила, что на завтрак не стоит есть десерты: например, пончики, булки с корицей и сладкие хлопья. Регулярное употребление огромного количества углеводов и сахаров на голодный желудок может привести к развитию сахарного диабета второго типа и увеличить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Эта пищевая привычка также может спровоцировать начало депрессии или тревожного расстройства.

Ранее диетологи из США развеяли семь мифов о здоровом питании и призвали не бояться отказываться от диет в пользу сбалансированного рациона. Они посоветовали не разделять продукты на плохие и хорошие и есть столько раз в день, сколько нужно.