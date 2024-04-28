«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

«Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 3:2 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 44-й минуте полузащитник красно-белых Тео Бонгонда реализовал пенальти и вывел команду вперед. На 50-й минуте нападающий Тимур Сулейманов сравнял счет. На 56-й минуте вновь вывел «Спартак» вперед хавбек Хесус Медина. На 67-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Даниил Хлусевич. Через четыре минуты отставание сократил нападающий Владислав Сарвели.

Таким образом, после 26 матчей «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Локомотив» располагается на пятом месте с 41 очком. Лидирует петербургский «Зенит», набрав 50 очков.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Пари Нижним Новгородом» 5 мая. «Локомотив» днем позднее примет «Ростов».