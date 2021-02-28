Названы признаки клубники с вредными добавками

Отличить натуральную клубники от клубники с вредными добавками можно по запаху и внешнему виду. О том, какие ягоды покупать не стоит, написал один из пользователей китайской платформы Sohu, его слова передает РИА Новости.

Так, по словам автора статьи, выращенная натуральным путем клубника имеет выраженный аромат и насыщенный вкус. При этом ягода, не имеющая запаха, но отличающаяся ярким цветом, скорее всего содержит красители.

Кроме того не следует покупать крупные ягоды или ягоды необычной формы — как подчеркнул автор материала, крупный размер клубники стимулируется за счет гормонов. При частом употреблении такие ягоды могут нанести вред организму.

Обращать внимание следует и на такой признак как цвет листьев на верхушке ягоды. Если клубника свежая, листья должны быть ярко-изумрудного цвета. Они имеют темный оттенок, значит ягоды были собраны не в день продажи.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые вредны при частом употреблении на завтрак. Это свежевыжатые соки, каши быстрого приготовления, хлопья и тосты с джемом.