Диетолог рассказала о самых важных продуктах в холодильнике

Американский диетолог Эбби Геллман (Abbie Gellman) рассказала о самых важных продуктах, которые есть в ее холодильнике. Об этом пишет издание Women’s Health.

По словам диетолога, часто она запасает ингредиенты и готовит на всю неделю. «Мой холодильник всегда набит под завязку, и внутри творится что-то вроде кухонного тетриса», — признается она. Помимо овощей, фруктов и комбучи, которую Геллман пьет по бутылке в день, у нее всегда есть куриные яйца, греческий йогурт и миндальное молоко.

«Одно яйцо содержит шесть граммов постного белка, — объясняет диетолог. — Вдобавок в них есть 13 необходимых витаминов и минералов, в том числе витамин D, холин, лютеин и зеаксантин».

Геллман считает греческий йогурт универсальным ингредиентом и постоянно использует его при готовке. Она отметила, что йогурт с фруктами или орехами годится, чтобы позавтракать или перекусить, он также заменяет майонез в салатах с яйцом, курицей или тунцом. Его еще можно использовать для выпечки или подавать с ним жареный картофель. «В нем много питательных веществ и 15 граммов белка на одну порцию, — говорит диетолог. — Это хороший источник кальция, витамина B12 и многого другого».

Что касается миндального молока, то, по мнению Геллман, это вкусный и питательный продукт, который особенно полезен для людей, которые придерживаются растительной диеты или по какой-то причине избегают обычное молоко и его производные. Оно позволяет восполнить недостаток витамина D и кальция, которых не хватает во многих растительных продуктах.

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