Диетолог дала три совета желающим сбросить вес

Американский диетолог Рейчел Пол (Rachel Paul) дала три совета желающим сбросить вес, которые, по ее словам, упростят достижение поставленной цели. Об этом пишет NDTV.

Эксперт считает, что не следует сравнивать себя с другими. У всех разные возможности, предпочтения и потребности, поэтому диета или упражнения, которые помогают одному, могут быть бесполезны для другого. Темпы похудения также зависят от индивидуальных особенностей. «Нет совершенно никакой связи между тем, в чем нуждается организм у вас и в чем он нуждается у вашей лучшей подруги или сестры», — объясняет Пол.

По мнению диетолога, нельзя использовать еду, чтобы успокаивать разбушевавшиеся эмоции. Хотя она способна утешить, когда плохо, это помешает сбросить вес. «Пища может принести временное облегчение, но это не решит проблемы в долгосрочной перспективе, — говорит Пол. — Вместо этого лучше заботиться о себе так, чтобы это работало на ваши долгосрочные цели».

Эксперт рекомендовала не стесняться простых рецептов. По ее словам, в некоторых ситуациях несложные блюда могут быть очень полезными. Пол считает, что каждому следует освоить несколько рецептов, в которых всего три или четыре ингредиента. Тогда придерживаться здорового питания будет проще, веселее и менее утомительно.

Ранее американский диетолог Рейчел Пол рассказала, как сбросить вес без изнурительных упражнений. Она посоветовала выбирать блюда, богатые белком и жиром, и дополнять их овощами. Также эксперт заявила, что при похудении следует позаботиться о сне и психическом здоровье.