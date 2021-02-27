Диетолог назвала опасные для завтрака продукты

Свежевыжатые соки, каши быстрого приготовления, хлопья и тосты с джемом оказывают негативное влияние на здоровье при регулярном употреблении на завтрак. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Так, напитки из фруктов особенно опасно пить на голодный желудок из-за большого содержания органических кислот и сахара. «Если фрукт сладкий, там много сахара, быстро повышается уровень глюкозы в крови, тем более после ночи, когда у нас и так в принципе был провал, наш организм переработал уже глюкозу, а мы после этого начинаем пить, и сразу идет взлет уровня глюкозы, выделение инсулина», — объяснила она. В случае с цитрусовыми соками мякоть позволит сдерживать всасывание сахаров, однако кислоты могут навредить зубной эмали и слизистой желудка.

Каши быстрого приготовления, которые содержат мало пищевых волокон, обладают высоким гликемическом индексом. «Каша — продукт углеводистый, тоже повышается уровень сахара в крови (...). Чревато тем, что мы быстро захотим есть, а в первые рабочие часы мы будем страдать и засыпать, испытывая чувство голода», — рассказала диетолог.

Аналогичный процесс в организме запускают и хлопья. По словам Соломатиной, допустимо есть на завтрак только цельнозерновые хлопья. «Если мы еще добавляем какой-то тост с джемом, это увеличивает нагрузку углеводную на поджелудочную железу», — добавила врач.

Она заключила, что несколько приемов пищи не нанесут ощутимый вред здоровью, однако постоянное употребление этих продуктов на завтрак опасно для организма. При этом негативное влияние будет зависеть от возраста и образа жизни.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила россиян об опасности «излюбленного» завтрака — бутербродов. По ее словам, не стоит включать в завтрак продукты, в которых есть сахар и дрожжи, а также кофе.