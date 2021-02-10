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Врач рассказала рецепт идеального завтрака в морозы

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Фото: Pixabay.com

Чтобы не замерзнуть в морозы, утренний прием пищи должен быть максимального калорийным. Его рецепт в беседе с изданием «Ридус» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Медик подчеркнула, что хорошим для морозного утра перед выходом на работу будет белково-жировой завтрак. «Например, яичница в том или ином виде. Хорошо кусочек сала, потому что сало надолго дает чувство сытости и силы. Сало можно заменить красной рыбой жирной, там много полезных жиров, либо горстью жирных орехов — грецких, бразильских, пекан», — перечислила специалист.

Она также добавила, что если выход на улицу запланирован на время после обеда, то дневной прием пищи следует сделать самым сытным. По словам Чернышовой, в ежедневный зимний рацион должен входить горячий плотный суп. Пищу также стоит разнообразить различными согревающими специями и витаминами для укрепления здоровья.

При этом терапевт подчеркнула, что зима — неподходящее время для диет. Ограничение в употреблении пищи может негативно сказаться на организме и привести к переохлаждению.

Ранее Чернышова рассказала, что при сильных холодах люди с инфекционными, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска. Им она посоветовала избегать долгого пребывания на улице зимой.

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