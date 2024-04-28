Ушел из жизни известный историк и академик

На Украине на 87-м году жизни не стало историка и академика Петра Толочко

На Украине ушел из жизни историк, археолог и академик Петр Толочко. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с информагентством анонимный собеседник из окружения ученого заявил, что Толочко не стало утром 28 апреля в больнице Феофания под Киевом. По данным источника, причиной ухода из жизни стал комплекс различных заболеваний.

По информации агентства, Толочко в своей научной деятельности особое внимание уделял Древней Руси, поддерживал объективность и отсутствие политизации, а также выступал за единство русских, украинцев и белорусов. Академик также не считал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом.

В декабре 2022 года Европарламент признал голодомор «геноцидом украинского народа».