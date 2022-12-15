Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:34, 15 декабря 2022Мир

Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом

Европарламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом

Фото: Thomas Koehler / Globallookpress.com

Европейский парламент (ЕП) признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались. «Европарламент признает голодомор геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосознания», — сказано в заявлении.

Депутаты ЕП осудили действия советского руководства, которые, как отмечается в документе, привели к гибели миллионов украинцев, а также призвали мировую общественность последовать их примеру и признать события тех лет геноцидом.

В ноябре Бундестаг Германии большинством голосов принял резолюцию о признании голодомора геноцидом украинцев, который был организован и поддерживаем намеренно.

Россия не признает голодомор геноцидом украинцев. По мнению Москвы, он стал «общей трагедией» народов страны и «крупнейшей гуманитарной катастрофой» на ее территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин связал укрепление рубля со своим решением по газу
На входе в московское СИЗО задержали адвоката с телефонами в теле
Путин заявил о снижении уровня бедности в России
Раскрыты подробности AR-очков от Google
Кэмерон назвал преимущества беременной героини «Аватара 2» перед Чудо-женщиной
Актриса Джейн Фонда рассказала о тяжелой борьбе с психическим заболеванием
Пропавшую россиянку и ее любовника нашли мертвыми в машине
Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом
Российские войска заняли выгодные рубежи на донецком направлении
Путин спрогнозировал спад ВВП России по итогам года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.