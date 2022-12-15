Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом

Европарламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом

Европейский парламент (ЕП) признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались. «Европарламент признает голодомор геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосознания», — сказано в заявлении.

Депутаты ЕП осудили действия советского руководства, которые, как отмечается в документе, привели к гибели миллионов украинцев, а также призвали мировую общественность последовать их примеру и признать события тех лет геноцидом.

В ноябре Бундестаг Германии большинством голосов принял резолюцию о признании голодомора геноцидом украинцев, который был организован и поддерживаем намеренно.

Россия не признает голодомор геноцидом украинцев. По мнению Москвы, он стал «общей трагедией» народов страны и «крупнейшей гуманитарной катастрофой» на ее территории.