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03:17, 1 декабря 2022Мир

Бундестаг признал голодомор геноцидом украинцев

Депутаты бундестага ФРГ приняли резолюцию о признании голодомора геноцидом украинцев

Фото: Reuters

Бундестаг Германии вечером в среду, 30 ноября, большинством голосов принял резолюцию о признании так называемого голодомора геноцидом украинцев, который был организован и поддерживаем намеренно. Трансляция заседания велась на сайте немецкого парламента.

Против принятия резолюции проголосовал один депутат, воздержались партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые». После объявления результатов звучали долгие аплодисменты. На заседании присутствовал новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал инициативу немецких депутатов об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом является антиисторической и противоречащей фактам.

Россия не признает голодомор геноцидом украинцев. По мнению Москвы, он стал «общей трагедией» народов страны и «крупнейшей гуманитарной катастрофой» на ее территории.

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Марина Совина
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