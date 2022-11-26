Российский посол рассказал об антиисторической инициативе в парламенте Германии

Посол РФ в ФРГ Нечаев назвал антиисторическими планы Германии признать голодомор геноцидом

Инициатива ряда депутатов Бундестага Германии об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом является антиисторической и противоречащей фактам, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, пишет немецкая газета Junge Welt.

По словам дипломата, посольство «с большим сожалением и недоумением» узнало из СМИ, что немецкие депутаты призывают признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом украинского народа. «Это абсолютно антиисторический, противоречащий фактам и здравому смыслу подход», — рассказал он.

Посол напомнил о реальных фактах: в результате голода 1932-1933 годов в СССР погибло более семи миллионов человек. Из них 2,5 миллиона — российской части страны и 1,5 миллиона на территории Казахстана. Он указал, что голод имел массовый и неизбирательный характер. «Голодали и умирали от голода не только украинцы, но и русские, белорусы, татары, башкиры, казахи, чуваши, немцы Поволжья, представители других народов», — раскритиковал он планы членов парламента.

Россия не признает голодомор геноцидом украинцев. По мнению Москвы, он стал «общей трагедией» народов страны и «крупнейшей гуманитарной катастрофой» на ее территории.