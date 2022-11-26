Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 26 ноября 2022Мир

Российский посол рассказал об антиисторической инициативе в парламенте Германии

Посол РФ в ФРГ Нечаев назвал антиисторическими планы Германии признать голодомор геноцидом
Сергей Нечаев

Сергей Нечаев. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Инициатива ряда депутатов Бундестага Германии об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом является антиисторической и противоречащей фактам, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, пишет немецкая газета Junge Welt.

По словам дипломата, посольство «с большим сожалением и недоумением» узнало из СМИ, что немецкие депутаты призывают признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом украинского народа. «Это абсолютно антиисторический, противоречащий фактам и здравому смыслу подход», — рассказал он.

Посол напомнил о реальных фактах: в результате голода 1932-1933 годов в СССР погибло более семи миллионов человек. Из них 2,5 миллиона — российской части страны и 1,5 миллиона на территории Казахстана. Он указал, что голод имел массовый и неизбирательный характер. «Голодали и умирали от голода не только украинцы, но и русские, белорусы, татары, башкиры, казахи, чуваши, немцы Поволжья, представители других народов», — раскритиковал он планы членов парламента.

Россия не признает голодомор геноцидом украинцев. По мнению Москвы, он стал «общей трагедией» народов страны и «крупнейшей гуманитарной катастрофой» на ее территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Росгвардейцы ударили по лодкам для переброски десанта ВСУ на левый берег Днепра
Европе предрекли рост смертности из-за энергетического кризиса
В США запретили импорт оборудования ряда китайских компаний
Российский посол рассказал об антиисторической инициативе в парламенте Германии
Бразильский клуб заинтересовался покупкой Роналду
Роспотребнадзор опроверг слухи об усилении погранконтроля по ковиду
Путин оценил объем экспорта российских вооружений
Зеленский пожаловался на некачественную организацию «пунктов несокрушимости»
Прогноз замедления мировой экономики указал Дерипаске на динозавров
Путин назвал русское оружие оружием победы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.