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18:29, 28 апреля 2024Россия

Столкновение нескольких авто на МКАД попало на видео

На 8-м километре МКАД столкнулись несколько авто

Кадр: Дептранс Москвы

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошло столкновение нескольких машин. Происшествие в столице попало на видео, опубликованное в Telegram-канале департамента транспорта города.

Авария случилась на внешней стороне 8-го километра МКАД в районе съезда 6В. На кадрах можно увидеть, как сначала сталкиваются несколько легковых автомобилей, затем к ним приближается грузовой транспорт.

На данный момент на месте работают оперативные службы города. Выясняются обстоятельства произошедшего и уточняется информация о пострадавших. В ведомстве уточнили, что сейчас движение осуществятся только по трем полосам из пяти.

В марте На 45-м километра МКАД грузовик врезался в военный автобус и загорелся. Видео с места происшествия попало в сеть.

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      Александра Качан
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