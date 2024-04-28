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18:07, 28 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили о росте стоимости одного товара с 1 мая

Глава WineRetail Ставцев: в России вырастет стоимость вина из-за ставки акцизов

Фото: Anna Bratiychuk / Unsplash

С 1 мая в России вырастет стоимость вина из-за повышения ставки акцизов. Об этом заявил глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев, его слова приводит РИА Новости.

По словам российского эксперта, стоимость российского вина вырастет не так сильно, как импортного, так как акцизные ставки на этот отечественный товар останутся ниже. Так акциз на российское игристое повысится до 119 рублей, а на импортное — до 141 рубля.

Ставцев добавил, что повышение стоимости коснется как недружественных стран, так и дружественных.

«Мы считали, что цена за бутылку грузинского вина, на которое пошлина нулевая, может вырасти где-то в районе 100-150 рублей розничная уже. На всех отразится — и на дружеских странах, понятно», — цитирует эксперта агентство.

Ранее сообщалось, что российские власти решили бороться с ростом цен на хлеб.

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      Марк Леонов
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