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09:36, 24 апреля 2024Экономика

Российские власти решили бороться с ростом цен на хлеб

«Ъ»: Минсельхоз провел совещание с хлебопеками из-за резкого роста цен на хлеб

Фото: Unsplash

Резкий рост цен на хлеб в начале года, отмечающийся во многих регионах страны, заставил Минсельхоз провести совещание с участием крупных производителей для обсуждения проблемы. Об этом со ссылкой на представителей трех компаний пишет «Коммерсантъ».

Ведомство решило бороться с повышением стоимости социально значимого продукта после того, как в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Свердловской и Кемеровской областях его стоимость поднялась почти на 30 процентов, что сделало хлеб одним из главных драйверов инфляции.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев отметил, что производители подняли отпускные цены на 10-15 процентов из-за увеличения затрат на логистику.

Стоимость доставки составляет до 30 процентов себестоимости продукта, при этом, указал другой собеседник издания, она растет заметно быстрее, чем цена сырья для хлебопечения.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов объяснил, что в начале 2024 года стоимость автомобиля «Газель» для доставки хлеба выросла до 3,4 миллиона рублей, что в два раза выше, чем годом ранее. Гендиректор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов добавил, что один рейс «Газели», перевозящей 360-450 лотков хлеба, обходится в 12,5 тысячи рублей, хотя в начале прошлого года заплатить надо было только 7,5 тысячи.

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На рост стоимости доставки продукции влияет ситуация с водителями. Их зарплаты в среднем выросли на 30 процентов, однако дефицит работников все еще находится в районе 15 процентов.

Представители бизнеса обратили внимание на проблему во время совещания, но в комментариях они сомневаются, что Минсельхоз сможет решить проблему с подорожанием топлива и дефицитом кадров, без чего перевозки дешевле не сделать. По мнению Семенова, частично проблему роста цен на хлеб можно решить возвратом субсидий хлебопекам, действовавшим до 2022 года. Однако такая мера потребует дополнительных расходов из бюджета, который и без того сверстан с дефицитом.

В ноябре прошлого года президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин рассказал, что сильный износ производственных фондов, спроектированных еще в 1950-х годах, и высокая ставка делают недостаточной государственную помощь отрасли. По его оценкам, для модернизации производств необходимо около триллиона рублей инвестиций, а без помощи со стороны правительства предприятия начнут повышать цены или банкротиться.

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      Платон Щукин
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