Российские хлебопеки попросили о помощи

Российские хлебопеки попросили увеличить господдержку из-за изношенности заводов

Высокая ключевая ставка и сильный износ производственных фондов делают недостаточной государственную помощь, которую получают отечественные хлебопеки. Об этом РИА Новости заявил президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин.

По его словам, если не учитывать незначительные исключения, то все, что на сегодня имеется в отрасли, было спроектировано в 1954 году. Из-за этого нужен комплексный подход по модернизации и переформатированию производства в целом.

Хлебопеки обращались в Минсельхоз с просьбой принять программу развития хлебопекарной отрасли до 2035 года. Как минимум, она необходима из-за изменения центров проживания людей и условий их труда. В настоящее же время предприятия работают на грани рентабельности, поддержки не хватает, а сопутствующие издержки растут.

На конец 2023 года господдержка действует только в отдельных регионах. Постановления правительства о компенсации части затрат производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий были приняты в конце 2020 года. На тот момент ключевая ставка составляла 4,5 процента, а сейчас — 15 процентов. Низкие цены на зерно внутри страны, объяснил Лялин, не делают автоматически дешевой муку, ведь отрасль может использовать не каждый сорт пшеницы.

А главное, стоимость муки все меньше влияет на цены. Острее ощущаются другие факторы, а именно подорожание масложировой продукции и сахара, транспортные расходы, дефицит кадров и подорожание труда, стоимость энергии, упаковочных материалов, запчастей.

Лялин указал, что доля «социальной» продукции, цены на которую нельзя повышать, растет, а премиальные сорта, которые и обеспечивают какой-то доход предприятиями, пользуются куда меньшим спросом, так как покупательная способность населения не увеличиваются. Глава РСП подчеркнул, что без увеличения поддержки хлебзаводы вновь начнут банкротиться. По его оценке, для модернизации отрасли в России потребуется около триллиона рублей инвестиций.

Гендиректор мурманского АО «Хлебопек» Иван Богушевич назвал большим достижением завершение текущего года с нулевой прибылью. При этом воспользоваться господдержкой предприятие не может, потому что не в силах выполнить условия не повышать цены, которые в противном случае оказались бы ниже себестоимости производства.