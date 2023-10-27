Набиуллина раскрыла уровень дефицита кадров в России

Глава ЦБ Набиуллина заявила о дефиците кадров у двух из трех российских компаний

С дефицитом кадров сталкиваются две из трех компаний в России, хуже всего ситуация обстоит в обрабатывающей промышленности. Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, такой уровень нехватки трудовых ресурсов, выявленный во время опроса компаний, является существенным ограничением для расширения производства.

Дефицит кадров назван одной из причин резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), на которое ЦБ пошел по итогам сегодняшнего заседания совета директоров. Ключевая ставка была увеличена с 13-ти до 15 процентов, таким образом, с июля она выросла в два раза.

Регулятор констатировал значительное усиление инфляционного давления, что связано как со слабым рублем, так и с невозможностью производства успеть за растущим спросом. Последнее обстоятельство и объясняется, в том числе, нехваткой сотрудников. При этом в ЦБ признали, что более ранние прогнозы оказались слишком оптимистичными.

Набиуллина допустила еще одно повышение ставки по итогам заседания совета директоров 15 декабря, но выразила надежду, что пик инфляции пришелся на третий квартал и уже пройден.

Ранее сообщалось, что в 2022 году производительность труда в России, по данным Росстата, сократилась на 3,6 процента, что стало самым резким падением с 2009 года.