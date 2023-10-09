Производительность труда в России резко упала

Производительность труда в России показала самое резкое падение с 2009 года

В 2022 году производительность труда в России сократилась на 3,6 процента, что стало самым резким падением с 2009 года. На такой результат повлияло снижение ВВП вместе с сокращением уровня безработицы и уходом западных компаний, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

В общей сложности ведомство рассматривает параметр в 14 отраслях, рост зафиксирован только в трех из них. Так, в сельском хозяйстве прирост составил 8,7 процента, за него отвечают рекордный урожай, рекордный экспорт и рост цен на продукцию.

Производительность труда в строительной отрасли выросла на 1,8 процента благодаря льготной ипотеке за счет государственных средств, а также активных вложений населения в жилье, так как оно воспринимается в качестве защитного актива в трудные времена. Третьей отраслью с приростом (0,8 процента) стало обеспечение электроэнергией, газом и паром.

Максимальное падение зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (минус 12,9 процента). Далее идут сфера профессиональной, научной и технической деятельности (минус 7,7 процента) и сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (минус 7 процентов).

В методологии расчета учитывается индекс физического объема валовой добавленной стоимости (ВДС) и индекс затрат труда в эквиваленте полной занятости. В последний раз производительность падала в 2020 году (минус 0,4 процента).

Тогда такой результат стал следствием пандемии COVID-19. На этот раз, указывается в материале, падение сопровождал выход из страны иностранного бизнеса, который заметно влиял на совокупный рост производительности за счет управленческих практик и применения передовых технологий.

Рост производительности труда является целью профильного национального проекта с 2019 года. Однако усилия государства сконцентрированы в пяти отраслях, и на предприятиях, участвующих в проекте, зафиксировано повышение показателя.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров привел к снижению требований компаний к соискателям. В том числе упрощены условия по возрасту и квалификации, а зарплата предлагается выше, чем раньше. При этом, как отмечают эксперты, в нормальных экономических условиях зарплаты растут за счет производительности труда, а не ее падения.