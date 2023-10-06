Российские компании стали меньше требовать от работников из-за дефицита кадров

РБК: из-за дефицита кадров компании повышают зарплаты и чаще предлагают удаленку

Чтобы найти и удержать сотрудников в условиях острого дефицита рабочих рук, российские компании повышают зарплаты, снижают требования к кандидатам, а также чаще предлагают удаленку. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов.

В качестве основной стратегии работодатели чаще всего выбирают рост вознаграждения. Однако в нормальных экономических условиях компании повышают зарплату ввиду роста производительности, а сейчас размер зарплат формируется в отрыве от эффективности работников, отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. РБК напоминает, что, по оценке ЦБ, рост окладов спровоцировал ускорение инфляции.

Кроме того, работодатели стали снижать требования к квалификации, образованию и возрасту соискателей, рассказала старший партнер консалтинговой компании НЭО Елена Устюгова. «Эта стратегия требует эффективной внутренней системы обучения и развития персонала, с тем чтобы компенсировать недостающие навыки кандидатов», — добавила она.

По данным пульс-опросов RosExpert Pulse за первую половину 2023 года, компании также стараются удержать и привлечь персонал, предлагая гибридный формат работы, оформление мобилизационной брони, обучающие программы и комфортные офисные пространства. По данным hh.ru, в начале октября число вакансий с удаленным или гибридным режимом работы в годовом выражении выросло на 162 процента, а с упоминанием брони или отсрочки — на 255 процентов.

Компании также стали чаще нанимать россиян предпенсионного возраста, молодых соискателей и людей с ограниченными возможностями, а также привлекать внештатных работников, в том числе самозанятых. Некоторые фирмы стали заниматься самостоятельным завозом персонала на производственную площадку и наймом осужденных.

В ходе августовского опроса ЦБ выяснил, что 60 процентов предприятий испытывают нехватку персонала, особенно квалифицированного. В целом проблемы с наймом есть у 80 процентов компаний. Среди главных причин столь серьезного дефицита кадров эксперты называют последствия демографической ямы 1990-х и повышенную смертность в пандемию. Важно участь и влияние массовой релокации россиян после начала военного конфликта и мобилизации. С другой стороны, дефицит разогревает высокий спрос на труд из-за расширения импортозамещающих производств и увеличения госзаказа, отмечал Банк России.