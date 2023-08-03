Кадровый голод в российской промышленности установил новый рекорд

Институт Гайдара: с дефицитом кадров столкнулись 42% российских предприятий

Промышленность в России столкнулась с рекордным кадровым голодом — в июле 2023 года дефицит сотрудников испытывали 42 процента предприятий. Об этом со ссылкой на исследование Института экономической политики имени Гайдара сообщает РБК.

Дефицит кадров установил рекорд апреля 2023-го, когда о нехватке сотрудников заявили 35 процентов компаний. Он также вырос до максимума с 1998 года.

Проблема активизировалась в январе 2022 года на фоне восстановления российской экономики после пандемии коронавируса. На тот момент о нехватке рабочих рук заявила четверть предприятий. Дефицит начал увеличиваться из-за антироссийских санкций, которые усилили необходимость импортозамещения, растущих гособоронзаказов и частичной мобилизации.

По данным апрельского мониторинга рынка труда ЦБ, в первом квартале 2023 года обеспеченность работниками у российских компаний оказалась самой низкой с 1998 года. Сильнее всего от нехватки кадров страдают обрабатывающие производства, предприятия промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения, отметили представители регулятора.

«Причин существования сложно заполняемых рабочих мест две. Со стороны предложения — на рынке нет работников нужной квалификации или специальности. Вторая причина — работодатель предлагает вакансии непрестижные, с недостаточным уровнем оплаты труда, словом, неинтересные для работников, которые потенциально могут их заместить», — объяснила профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская.

Минпромторг назвал дефицит кадров главной проблемой российской промышленности. Помощник президента Максим Орешкин заявил, что кадровый голод затронул многие отрасли экономики, и к дефициту рабочих привело снижение безработицы.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что автопром и деревообработка стали самыми убыточными сферами российской промышленности. Эксперты связали такие результаты с закрытием экспортных западных рынков и необходимостью адаптации к ограничению импорта ключевых комплектующих.