Названы наиболее убыточные отрасли российской промышленности

ЦМАКП: наиболее убыточной отраслью в России из-за санкций стал автопром

В санкционный кризис российская промышленность в среднем сохранила рентабельность на допандемийных уровнях 2018-2019 годов, и сейчас динамика «по большей части позитивна». Однако после введения санкций некоторые отрасли серьезно пострадали. Об этом сообщают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в одной из недавних публикаций.

Так, в «глубоких аутсайдерах» по рентабельности оказался автопром — показатель в этой отрасли упал на 17 процентных пунктов по сравнению с доковидным периодом, составив минус 11 процентов. В список наиболее убыточных сфер также вошла деревообработка (минус 4,9 процента).

Слабо отрицательная или низкая положительная рентабельность предприятий сложилась в отраслях, где достаточно высокая доля госзаказа. Например, речь идет о производствах транспортных средств (в том числе железнодорожное машиностроении, авиа-, судостроении и производстве военных боевых машин), компьютеров, электронных и оптических изделий, а также готовых металлических изделий.

Эксперты связывают отрицательные показатели рентабельности деревообработки с закрытием экспортных западных рынков при высоких издержках «разворота на восток». В случае же с «прочими транспортными средствами» рост издержек был связан с необходимостью адаптации к ограничению импорта ключевых комплектующих, особенно сильно проявивший себя в авиационной промышленности и в железнодорожном машиностроении.

Убыточность производства электроники объясняется рядом причин, среди которых удорожание импортных комплектующих. Кроме того, указывают аналитики, часть ввозных комплектующих отбраковывается как контрафакт из-за перехода к неавторизованным поставкам.

В то же время рентабельность сырьевых производств оказалась положительной и в некоторых отраслях даже выросла (электроэнергетика и добыча угля). Тем не менее такие предприятия лишились прежних высоких темпов доходности. Аутсайдером по скорости снижения рентабельности стала металлургия — отрасль потеряла 26 процентных пунктов, но осталась на уровне 12 процентов, что выше безрисковой границы.

Минпромторг ранее назвал главной проблемой российской промышленности дефицит кадров. Дефицит рабочих рук сложился на рынке на фоне снижения безработицы, объяснял помощник президента Максим Орешкин.