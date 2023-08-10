Российский бизнес стал бороться с дефицитом кадров с помощью заключенных

ФСИН: труд осужденных пользуется огромным спросом среди работодателей

Труд заключенных стал пользоваться огромным спросом у российского бизнеса. Так работодатели борются с дефицитом кадров, со ссылкой на данные Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщает газета «Ведомости».

По данным ведомства, на сегодняшний день к принудительным работам в 1700 организациях привлекаются более 26 тысяч осужденных к принудительным работам. Также в коммерческих организациях трудоустроено несколько тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях. Такая практика становится «эффективным способом устранения дефицита трудовых ресурсов», отметили в ФСИН.

Осужденные к принудительным работам — «постоянная, дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы», считают в ведомстве. Работу для них находят в таких отраслях, как строительство, пищевое производство, сельское хозяйство, легкая промышленность, услуги, мебельное производство, лесозаготовка и деревообработка, ЖКХ и благоустройство и других сферах.

Экономисты Александр Сафонов и Сергей Песков уже предлагали решить проблему нехватки кадров за счет заключенных. По их оценке, на принудительные работы можно привлечь более 150 тысяч зэков. Полностью побороть дефицит рабочих рук это не поможет, но имеющиеся «ресурсы» необходимо использовать эффективно, отметили эксперты.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о переговорах с управлением ФСИН по Самарской области насчет привлечения заключенных к работам на заводе в Тольятти. По словам руководителя автоконцерна, за конвейер встанут одна-две сотни осужденных на принудительные работы граждан.

В июле российский маркетплейс Ozon сообщил, что до конца года примет на работу более 500 осужденных. К участию в социальном проекте компании допустили тех, кто получил первый срок и имеет мягкий режим отбывания наказания — то есть проживает в исправительных центрах и колониях-поселениях. Им найдут работу в фулфилмент-центрах, где хранятся, упаковываются и готовятся к отправке товары. В задачи заключенных будет входить сборка заказов и обработка возвратов. Бывших преступников будут нанимать на логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области.

