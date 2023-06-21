В России предложили бороться с дефицитом кадров за счет заключенных

Эксперты: дефицит кадров в России можно уменьшить за счет труда 150–185 тысяч заключенных

В России в интересах бизнеса и госструктур на принудительные работы можно привлечь более 150 тысяч заключенных. Такое количество человек поможет увеличить численность рабочей силы в России в условиях обострившегося дефицита кадров, пишут в статье для ВНИИ труда профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и его соавтор из Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Сергей Песков.

Реальный потенциал использования труда осужденных находится в пределах 150–185 тысяч человек, подсчитали специалисты. Привлечение такого количества человек не сможет полностью покрыть дефицит, однако эти ресурсы необходимо эффективно использовать, раз они «имеются в наличии», предложили эксперты.

Сафонов и Песков отмечают, что в настоящее время обеспеченность рабочей силой является одним из важнейших факторов устойчивого социально-экономического развития России. В последние годы проблема нехватки персонала усугубилась. Главными причинами стало снижение рождаемости и значительное сокращение численности населения во время пандемии.

Несмотря на то, что ресурсы осужденных можно было бы эффективно использовать, судебная система препятствует широкой практике использования труда заключенных в экономике. В связи с этим эксперты также предлагают ряд поправок для изменения ситуации. Речь идет в том числе о создании модели трудоустройства граждан, осужденных на принудительные работы, через частные агентства занятости. Кроме того, специалисты говорят о необходимости расширения перечня профессий, по которым могут трудоустраиваться заключенные в соответствии с их прежней квалификацией (за исключением случаев судебных запретов).

Недавно крупнейших российский автоконцерн «АвтоВАЗ» обсуждал с управлением ФСИН по Самарской области возможность привлечь заключенных к работам на заводе в Тольятти из-за дефицита рабочей силы. Глава компании Максим Соколов подтвердил планы концерна и допустил, что за конвейер встанут одна-две сотни осужденных на принудительные работы граждан.