В «АвтоВАЗе» задумались о привлечении труда заключенных

Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечения труда заключенных

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечения труда заключенных. Об этом РБК заявил президент компании Максим Соколов.

По его словам, не исключено, что за конвейер встанут одна-две сотни осужденных. Соколов пояснил, что речь идет о лицах, которые были приговорены к принудительным работам.

Топ-менеджер указал, что в Тольятти и Самарском регионе ощущается дефицит кадров, и компания прикладывает все усилия, чтобы дополнительно привлечь на завод около четырех тысяч человек.

Ранее стало известно, что руководство управления ФСИН России по Самарской области уже встретилось с представителем «АвтоВАЗа». Тогда же выяснилось, что компания заинтересована в слесарях механосборных работ, операторах металлообрабатывающего оборудования, кузнецах-штамповщиках, малярах и представителях еще 15 профессий. Заявка на подбор кандидатов для трудоустройства в настоящее время прорабатывается.