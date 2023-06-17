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03:41, 17 июня 2023Экономика

В «АвтоВАЗе» задумались о привлечении труда заключенных

Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечения труда заключенных

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечения труда заключенных. Об этом РБК заявил президент компании Максим Соколов.

По его словам, не исключено, что за конвейер встанут одна-две сотни осужденных. Соколов пояснил, что речь идет о лицах, которые были приговорены к принудительным работам.

Топ-менеджер указал, что в Тольятти и Самарском регионе ощущается дефицит кадров, и компания прикладывает все усилия, чтобы дополнительно привлечь на завод около четырех тысяч человек.

Ранее стало известно, что руководство управления ФСИН России по Самарской области уже встретилось с представителем «АвтоВАЗа». Тогда же выяснилось, что компания заинтересована в слесарях механосборных работ, операторах металлообрабатывающего оборудования, кузнецах-штамповщиках, малярах и представителях еще 15 профессий. Заявка на подбор кандидатов для трудоустройства в настоящее время прорабатывается.

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    Марина Совина
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