В «АвтоВАЗе» задумались о привлечении труда заключенных
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечения труда заключенных. Об этом РБК заявил президент компании Максим Соколов.
По его словам, не исключено, что за конвейер встанут одна-две сотни осужденных. Соколов пояснил, что речь идет о лицах, которые были приговорены к принудительным работам.
Топ-менеджер указал, что в Тольятти и Самарском регионе ощущается дефицит кадров, и компания прикладывает все усилия, чтобы дополнительно привлечь на завод около четырех тысяч человек.
Ранее стало известно, что руководство управления ФСИН России по Самарской области уже встретилось с представителем «АвтоВАЗа». Тогда же выяснилось, что компания заинтересована в слесарях механосборных работ, операторах металлообрабатывающего оборудования, кузнецах-штамповщиках, малярах и представителях еще 15 профессий. Заявка на подбор кандидатов для трудоустройства в настоящее время прорабатывается.